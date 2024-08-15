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Новости 20:41

Беглов встретился с министром спорта Дегтяревым

фото ЗакС политика Беглов встретился с министром спорта Дегтяревым

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с министром спорта Михаилом Дегтяревым вопросы строительства в городе спортивных объектов и развития спорта. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов рассказал Дегтяреву, что в этом году в Петербурге откроются новые комплексы школ олимпийского резерва №2 и школы имени Анатолия Рахлина, а также учебно-спортивный комплекс школы-интерната в Курортном районе.

По словам градоначальника, в Петербурге спортом занимаются около 3 миллионов жителей (58,1%). Он отметил, что больше всего тренируются дети и подростки. 

Беглов также подчеркнул, что за 2023 год на международных и всероссийских соревнованиях петербуржцы завоевали три тысячи медалей. А нормативы ГТО со знаком отличия получили 543 тысячи горожан, из них обладателей золотых знаков — 216 тысяч человек.

фото пресс-службы смольного


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