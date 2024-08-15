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"Вот такой улов за утро": глава комитета Смольного показал, как ловил слизней

фото ЗакС политика "Вот такой улов за утро": глава комитета Смольного показал, как ловил слизней

Глава комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман выловил несколько десятков оранжевых лузитанских слизней в Гладышевском заказнике. Свой улов он показал журналистам "России 1". Запись сюжета чиновник опубликовал в своем Telegram-канале 15 августа. 

"Буквально я прошёл метров 400 и вот такой улов насобирал за 15 минут за утро", — возмутился Герман.

В связи с увеличением популяции этих слизней в Петербурге и Ленобласти Герман пояснил, что они предпочитают находиться среди лиственных деревьев, а в сухих условиях им некомфортно ползать.

В комитете уточнили, что распространение инвазивных видов может угрожать биологическому многообразию, именно поэтому им уделяется пристальное внимание. Эти брюхоногие моллюски всеядны - слизни не брезгуют даже своими сородичами. 

Герман выразил мнение, что со временем, вероятно, испанские слизни займут свою нишу в экосистеме Ленобласти и Петербурга.

Ранее Росприроднадзор сообщал, что испанские слизни были замечены в Красносельском районе Петербурга. В ведомстве предупредили, что их трогать нельзя, так как они могут переносить личинки паразитов и инфекции.

фото: скриншот сюжета "Россия 1"


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