Разумишкин заявил о "полезности" песко-соляных смесей при зимней уборке

Превентивное использование песко-соляных смесей в ходе зимней уборки города показало свою эффективность, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе очередной прямой линии 15 августа. По его предположению, использовать ее в Петербурге будут и в дальнейшем.

В ходе прямой линии прозвучала жалоба жительницы города касательно наледи на улицах и придомовых территориях в холодное время года. По утверждению петербурженки, в последние зимы она носит с собой ледоходы для преодоления скользких поверхностей. В связи с этим она спросила о возможности контроля за обработкой выходов из парадных, подходов к школам и поликлиникам и других мест специальной смесью.

Из ответа Разумишкина следовало, что минувшей зимой специалисты проверили эффективность превентивной уборки, в ходе которой песко-соляная смесь рассыпается до снегопада. Результатами вице-губернатор остался доволен.

— Превентивная обработка, соляные растворы показали свою актуальность, а самое главное — полезность на улично-дорожной сети, — высказался он и добавил о возможности расширения практики в дальнейшем.

Также в борьбе с гололедицей важны система контроля качества и облегчение труда дворников, следовало из слов вице-губернатора. При этом он отметил, что по итогам проверки различных реагентов выяснилось, что "лучше технической соли на сегодняшний день ничего нет". Последняя к тому же "стоит не таких больших денег", продолжил он. В то же время такой реагент, как "Бионорд", показал эффективность в борьбе со схватившимся льдом, заявил Разумишкин.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)