В Петербурге температура поднимется до +27 градусов

Температура воздуха в Петербурге 16 августа составит +25…+27 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Петербург придет передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Ожидается облачная погода с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди.

Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 17 августа, ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до +23 градусов.

фото ЗАКС.Ру