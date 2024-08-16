В Петербурге температура поднимется до +27 градусов

Температура воздуха в Петербурге 16 августа составит +25…+27 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в Петербург придет передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Ожидается облачная погода с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди.
Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
В субботу, 17 августа, ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до +23 градусов.