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В Петербурге температура поднимется до +27 градусов

фото ЗакС политика В Петербурге температура поднимется до +27 градусов

Температура воздуха в Петербурге 16 августа составит +25…+27 градусов. Об этом  сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. 

По словам синоптика, в Петербург придет передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Ожидается облачная погода с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. 

Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 17 августа, ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до +23 градусов.

фото ЗАКС.Ру


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