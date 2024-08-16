В Госдуме хотят лишить иноагентов монетизации на российских стримингах

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил лишить иноагентов доходов от трансляции произведений в России. Об этом 16 августа он сообщил в своем Telegram-канале.

Хинштейн, транслируя это предложение, сослался на результаты проведенного им опроса. Около 16,5 тысяч его подписчиков (95%) проголосовали за поддержку запрета, 650 человек (4%) высказались против.

Депутату кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, "уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины". Запрет на получение иноагентами доходов от трансляции произведений в России он рассчитывает обсудить с коллегами по Госдуме в осеннюю сессию нижней палаты парламента.

Хинштейн также подчеркнул, что музыкантов-иноагентов слушать будет можно. "Речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры, а именно об отключении монетизации на российских стриминговых площадках", — написал он.

Напомним, что весной президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов, а также закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.

фото ЗАКС.Ру