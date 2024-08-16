Фигурантам дела о теракте в "Крокусе" продлили меру пресечения

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и продлил срок содержания под стражей обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранты дела о теракте будут находиться в СИЗО как минимум до 22 ноября.

Также ТАСС сообщает, что предполагаемых исполнителей теракта обвиняют еще в прохождении обучения терроризму (ст. 205.3) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5). Ранее им предъявляли обвинения о совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 205), а также о незаконном обороте оружия в составе организованной группы (ч. 4 ст 222).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед концертом группы "Пикник". Группа вооруженных людей устроила стрельбу, в результате которой погибло 144 человека и еще 551 человек пострадал.

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