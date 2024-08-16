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Новости 16:17

Улицу Бутлерова в Петербурге затопило холодной водой

фото ЗакС политика Улицу Бутлерова в Петербурге затопило холодной водой

В Калининском районе Петербурга фонтан с холодной водой затопил улицу Бутлерова, об этом 16 августа рассказали жители района в социальных сетях и в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Потоп произошел в районе Дворца спортивных игр на улице Бутлерова. Из-за этого машинам и общественному транспорту пришлось двигаться вплавь.

Около часу дня в пятницу, 16 августа, на место происшествия прибыли пять бригад "Водоканала". Какое-то время нечетная сторона улицы была частично перекрыта из-за работ.

Сейчас специалисты предприятия уже закончили заниматься отводом воды с проезжей части.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


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