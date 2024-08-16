На Всемирный день туризма в Петербурге потратят до 38 млн рублей

В Петербурге готовятся к празднованию Всемирного дня туризма, следует из заявки, размещенной профильным комитетом Смольного на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта указана на уровне 38 млн рублей.

Заявка на портале появилась 15 августа. Согласно описанию объекта закупки, фестиваль должен будет продлиться не менее трех дней.

Подрядчик должен будет собрать "декорированный под коробку" павильон площадью не менее 600 квадратных метров. Стены павильона должны быть украшены символами и изображениями с туристической тематикой. Внутри конструкции следует разместить несколько инсталляций, а также зону отдыха с пятью качелями.

Так, инсталляция "Петербург внутри нас" должна быть выполнена в виде рамки металлодетектора. "Проходя через рамку, посетитель должен видеть на экране напротив свой силуэт, наполненный образами и символами, связанными с Санкт-Петербургом, как будто отражая внутреннее восприятие города посетителем", — говорится в документации к закупке.

Инсталляция "Путешествие во времени" позволит посетителям делать фотографии на фоне видов города из разных исторических эпох. Предполагается, что сделанный в фото-киоске снимок пройдет обработку с помощью искусственного интеллекта, который добавит костюмы и антураж из прошлого. Получить готовую карточку можно будет в электронном или аналоговом виде.

Инсталляция "Вертикаль Петербурга — флагшток" позволит желающим управлять виртуальным флагом на проекционной стене. При его подъеме будет демонстрироваться контент на тему Российской империи, СССР и новейшей истории страны.

Кроме того, вниманию гостей предложат инсталляции "Водный транспорт", "Живая панорама Петербурга", "Спорт", "Интерактивная горка" и "Животный мир".

Конкретные место и время проведения мероприятия в документации не указаны. При этом Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру