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Новости 16:49

Оборудование для Большого Смоленского моста изготовит Обуховский завод

фото ЗакС политика Оборудование для Большого Смоленского моста изготовит Обуховский завод

Обуховский завод в Петербурге изготовит гидравлическое и механическое оборудование для разводного пролета Большого Смоленского моста, об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что Обуховский завод изготовляет щиты для "Метростроя" и декантерную центрифугу для "Водоканала". С мостами специалисты тоже работали – на заводе изготовляли оборудование для капитального ремонта Биржевого моста.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Обуховский завод также проработали вопросы по гарантийным обязательствам и гарантийному обслуживанию.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга


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