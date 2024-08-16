Оборудование для Большого Смоленского моста изготовит Обуховский завод

Обуховский завод в Петербурге изготовит гидравлическое и механическое оборудование для разводного пролета Большого Смоленского моста, об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что Обуховский завод изготовляет щиты для "Метростроя" и декантерную центрифугу для "Водоканала". С мостами специалисты тоже работали – на заводе изготовляли оборудование для капитального ремонта Биржевого моста.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Обуховский завод также проработали вопросы по гарантийным обязательствам и гарантийному обслуживанию.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга