Сооснователь "Общество.Будущее" помогает "Новым людям" на выборах в Петербурге

Один из основателей движения "Общество.Будущее" Данил Махницкий помогает вести избирательную кампанию кандидатам в петербургские муниципалитеты от "Новых людей". В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Махницкий не стал уточнять сферу своей деятельности, пояснив, что дает кандидатам и организационные и политтехнологические рекомендации.

— Занимаюсь муниципальной кампанией 2024 года. Формального статуса не имею, - лаконично ответил Махницкий.

Глава петербургского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева подтвердила ЗАКС.Ру, что партийцы активно работают с сооснователем "ОБ" на этих выборах.

— Он усиляет штаб "Новых людей", а конкретно помогает вести муниципальную кампанию нашим кандидатам, — добавила Васильева.

Махницкий уже не первый год сотрудничает с "Новыми людьми". В 2021 году он представлял партию на выборах в Госдуму. В Петербурге на муниципальных выборах от партии также баллотируются несколько сторонников движения "Общество.Будущее". Однако, руководитель городского домена (так в "ОБ" называют реготделение) Савва Федосеев идет на выборы как самовыдвиженец.

Ранее о том, что Махницкий взаимодействует с петербургским отделением "Новых людей", писал Telegram-канал "Ротонда". Там его представили как "нового управленца" со ссылкой на собственные источники.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру