Список иноагентов пополнился четырьмя Telegram-каналами

Минюст пополнил список иностранных агентов четырьмя Telegram-каналами, бизнесменом и журналистом, об этом 16 августа стало известно из обновленного списка ведомства.

В список иноагентов попали Telegram-каналы "Незыгарь"*, "BRIEF"**, "BRIEF Важное"***, "Сирена"****, бизнесмен Андрей Павлов***** и журналист Ринат Давлетгильдеев******.

По данным Минюста, все Telegram-каналы и лица распространяли недостоверную информацию о действиях, принимаемых российской властью.

Отличился журналист Ринат Давлетгильдеев******, который, по словам Минюста, занимался пропагандой ЛГБТ*******-отношений, был ведущим у иноагентов и в принципе живет не в России.

Бизнесмен Андрей Павлов***** работал вместе с иноагентами, точно также как и Telegram-канал "Незыгарь". Telegram-каналы "BRIEF"**, "BRIEF Важное"*** и "Сирена"**** распространяли недостоверную информацию о российской армии.

*Минюст внес Telegram-канал "Незыгарь" в список иностранных агентов

**Минюст внес Telegram-канал "BRIEF" в список иностранных агентов

***Минюст внес Telegram-канал "BRIEF Важное" в список иностранных агентов

****Минюст внес Telegram-канал "Сирена" в список иностранных агентов

*****Минюст внес в список Андрея Павлова иностранных агентов

******Минюст внес в список Рината Давлетгильдеева иностранных агентов

*******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру