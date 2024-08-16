Список иноагентов пополнился четырьмя Telegram-каналами

Минюст пополнил список иностранных агентов четырьмя Telegram-каналами, бизнесменом и журналистом, об этом 16 августа стало известно из обновленного списка ведомства.
В список иноагентов попали Telegram-каналы "Незыгарь"*, "BRIEF"**, "BRIEF Важное"***, "Сирена"****, бизнесмен Андрей Павлов***** и журналист Ринат Давлетгильдеев******.
По данным Минюста, все Telegram-каналы и лица распространяли недостоверную информацию о действиях, принимаемых российской властью.
Отличился журналист Ринат Давлетгильдеев******, который, по словам Минюста, занимался пропагандой ЛГБТ*******-отношений, был ведущим у иноагентов и в принципе живет не в России.
Бизнесмен Андрей Павлов***** работал вместе с иноагентами, точно также как и Telegram-канал "Незыгарь". Telegram-каналы "BRIEF"**, "BRIEF Важное"*** и "Сирена"**** распространяли недостоверную информацию о российской армии.
*Минюст внес Telegram-канал "Незыгарь" в список иностранных агентов
**Минюст внес Telegram-канал "BRIEF" в список иностранных агентов
***Минюст внес Telegram-канал "BRIEF Важное" в список иностранных агентов
****Минюст внес Telegram-канал "Сирена" в список иностранных агентов
*****Минюст внес в список Андрея Павлова иностранных агентов
******Минюст внес в список Рината Давлетгильдеева иностранных агентов
*******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов