В МО "Литейный округ" решили поискать спокойствие в йоге

Петербургские муниципалы успевают заниматься не только подготовкой к приближающейся осени, но и проводить различные спортивные мероприятия, среди которых, например, йога.

Ранее ЗАКС.Ру уже писал о том, что позаниматься йогой могли жители МО "Княжево", МО "№72" и многих других округов. Такие же занятия решили организовать и в МО "Литейный округ".

Представитель администрации округа Алёна Арцибашева рассказала, что ранее они никогда не устраивали занятия по йоге на улице, однако когда началась запись на тренировки во "ВКонтакте", выяснилось, что они оказались очень популярными. На одно занятие в среднем регистрируется больше 20 человек, в основном это женщины. Администрация нашла тренера, коврики для горожан выдаются бесплатно, но посещение со своим не возбраняется. По словам занимающихся, все равно некоторые стесняются того, что могут делать что-то неправильно и поэтому не приходят.

При поиске спортивных мероприятий в муниципальных округах Петербурга корреспондент ЗАКС.Ру заметила, что в августе не так много вариантов такого спортивного досуга, а в сентябре уже начинают организовываться разные занятия, секции и соревнования. В "Литейном округе" с этим наблюдением согласились, но объяснили это тем, что именно в августе многие люди берут отпуска и уезжают из города, поэтому смысла проводить занятия нет. Тем более деньги бюджетные и тратить их просто так не хочется. Как оказалось, в "Литейном округе" в принципе не очень много занятий, сейчас администрация пытается развивать спортивный досуг.

"В 2019 году у нас не очень удачно прошли муниципальные выборы, поэтому появились некоторые проблемы и с бюджетом, и с организацией", – сказала представитель МО Алёна Арцибашева.

Организатора занятий по йоге администрация округа нашла в интернете, ее зовут Анастасия Сысоенкова. Раньше она работала журналистом, но теперь посвящает свое время проведению занятий по йоге в Петербурге. Именно с ней местная администрация решила заключить контракт и, кстати, планирует сотрудничать и в дальнейшем.

Тренировка для жителей Литейного округа начинается с разминки и постепенно перетекает в более сложные задания. Не все с этим делом справляются идеально, но пришедшие петербуржцы все равно стараются и наслаждаются процессом. В конце тренировки все ложатся на коврики и пытаются расслабиться. Если после занятия остались какие-то вопросы, то их не стесняются задавать. Кто-то делится своими жалобами на физический дискомфорт, а кто-то просто благодарит тренера. В своей группе "ВКонтакте" администрация также публикует отзывы тех, кто решил позаниматься йогой. Там впечатления только восторженные и сопровождаются благодарностями.

Сейчас муниципалы Литейного тренировки проводят в Таврическом саду по вторникам и четвергам. Пока тепло это можно делать прямо на улице, при плохой погоде занятия могут переносить, но во вторник, 13 августа, дождь никого не смутил. По словам и Анастасии Сысоенковой, и Алёны Арцибашевой, йогу планируют проводить и в осеннее время, но уже в зале. Такая практика у округа была в 2019 году – тогда администрация закупала абонементы на занятия в зале и раздавала их жителям.

фото Екатерины Углевой, ЗАКС.Ру

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