Беглов пообещал десять новых станций метро в Петербурге до 2030 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе планируется открыть десять новых станций метрополитена в ближайшие пять лет, об этом 16 августа пишет ТАСС со ссылкой на слова градоначальника на пресс-конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Такое заявление губернатор сделал в рамках представления своей предвыборной кампании. Он заявил, что целью на ближайшие годы является ускорение строительства станций метро.

По его словам до 2030 года планируется открыть десять станций: "Горный институт", "Казаковская", "Путиловская", "Богатырская", "Каменка", "Театральная", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Кроме открытия новых станций, по словам главы города, планируется за пять лет еще 14 станций отремонтировать.

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