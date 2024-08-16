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Новости 19:17

В Петербурге протестировали робота-уборщика "Пиксель"

фото ЗакС политика В Петербурге протестировали робота-уборщика "Пиксель"

В 2023 году в Москве успешно протестировали электрического робота-уборщика "Пиксель", теперь тестирование проходит и в Петербурге, об этом 16 августа в Telegram-канале рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Робот-уборщик "Пиксель" может двигаться в нескольких режимах, что позволяет ему выполнять разные задачи.

Кроме этого, "Пиксель" работает на аккумуляторе, что делает его более экологичным, чем привычная коммунальная техника.

По словам Разумишкина, робота протестируют в летнее и зимнее время, чтобы сформировать полное мнение о качестве его работы внести замечания и предложения для производителя.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Евгения Разумишкина


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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