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Новости 19:50

"Водоканал" реконструировал четыре фонтана в Петербурге

фото ЗакС политика "Водоканал" реконструировал четыре фонтана в Петербурге

В Петербурге сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершили реконструкцию четырех фонтанов, об этом 16 августа сообщили в пресс-службе предприятия.

В Выборгском районе города торжественно открыли фонтан у Дома специалистов на Лесном проспекте. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Сергей Кропачев, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, гендиректор "Водоканала" Сергей Волков и представители районной администрации.

Также еще были включена фонтаны на проспекте Стачек у дома №160, на набережной реки Фонтанки у дома №160 и на Моховой улице у дома №26. В "Водоканале" отметили, что работы были выполнены по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова.

На данный момент в Северной столице работает 89 фонтанов.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Кропачев Сергей Николаевич




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