В УФАС Петербурга заинтересовались рекламой сети магазинов косметики

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Петербургу проверит рекламу сети магазинов косметики "Рив Гош", об этом 16 августа сообщили в пресс-службе УФАС.

Проверять рекламу будут на достоверность. Как рассказали в УФАС, на рекламу сети с обещанием начислить бонусы поступила жалоба от одного из покупателей.

По словам покупателя, согласно рекламе, за установку мобильного приложения и авторизации с 8 по 14 августа будет начисляться 1000 бонусов. Однако пользователь никаких баллов не получил даже после жалобы в сеть магазинов.

В отношении "Рив Гоша" возбудили дело о нарушении рекламного законодательства. Если факт нарушения подтвердится, то сети грозит штраф.

Фото: unsplash.com