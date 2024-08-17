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Новости 12:28

В Петербург приехали более 200 детей из Курской области

фото ЗакС политика В Петербург приехали более 200 детей из Курской области

На отдых в Петербург приехали более 200 школьников 7-17 лет и их учителей из Курской области, сообщили в пресс-службе Смольного.

Дети и педагоги были размещены на нескольких загородных площадках. Им обеспечат питание шесть раз в день. Также для юных гостей города организуют медицинское наблюдение, работу психологов и разнообразные досуговые мероприятия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что россияне особенно чувствуют единство и готовность прийти на помощь в трудные моменты. "Петербург уже два года принимает на отдых детей из города-побратима Мариуполя. Уверен, что и курским ребятам у нас понравится. Мы стараемся создать для них лучшие условия для отдыха и досуга", — сказал он.

Градоначальник добавил, что дети будут жить в Петербурге столько, сколько потребуют обстоятельства. Курские школьники, если останутся в городе, будут учиться в местных школах. 

фото ЗАКС.Ру


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