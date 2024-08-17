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Новости 13:05

Ко Дню знаний в Колпино откроется новое здание Детской художественной школы №3

фото ЗакС политика Ко Дню знаний в Колпино откроется новое здание Детской художественной школы №3

Новое здание Детской художественной школы №3 Колпинского района Петербурга, которое начали строить в 2022 году, торжественно откроют 31 августа. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации уточняют, что в новом здании есть мастерские, студии керамики и лепки, офорта, компьютерной графики, а также студия для работы по батику. Создан выставочный зал, над оформлением которого трудились дизайнеры. В учебном кабинетах имеются видеопроекторы. Школа доступна для маломобильных жителей. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил создать в школе экспозицию, посвященную подвигу Колпино в годы Великой Отечественной войны.

Согласно данным сайта Культура.РФ, по инициативе педагога Николая Ляшинина и художника Василия Орешкина в Колпино в 1965 году была открыта Детская художественная школа №3. Это была третья художественная школа в Ленинграде. 

изображение из материалов сайта Смольного


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