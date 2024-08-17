На заводе на Парнасе были выявлены экологические нарушения

После жалоб жителей на возможное загрязнение воздуха комитет по природопользованию совместно с прокуратурой решили проверить завод на Парнасе. Там они выявили ряд экологических нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве уточнили, что раньше в этой промышленной зоне находился ООО "Завод ЖБИ Аврора", который не раз привлекался к ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Сейчас на его месте располагается ООО "Завод ЖБИ Контеон". В ходе проверки были обнаружены нарушения при эксплуатации установок очистки газов, а также отсутствие постановки объекта на госучет. Компании выдали предписание об устранении нарушений в течение трех месяцев. Возможно, будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Первый зампредседателя комитета по природопользованию Александр Кучаев подчеркнул, что чиновники будут пристально следить за выполнением предписаний, чтобы предотвратить дальнейшее негативное воздействие на окружающую среду.

фото пресс-службы Смольного