Депутат Госдумы хочет добавить 3 балла к результатам ЕГЭ за уход за пенсионерами

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил добавить три балла к результатам ЕГЭ школьникам, которые ухаживают за пожилыми людьми. Об этом 17 августа написали "РИА Новости".

"Предлагаю разработать механизм, который будет подразумевать возможность для учащихся от 16 до 18 лет уход за пожилыми людьми с последующим увеличением баллов за ЕГЭ. Предлагаю определять таким "заботливым ученикам" плюс три балла за экзамен", – заявил он "РИА Новости".

По мнению депутата, эта инициатива будет симулировать школьников ухаживать и заботиться о более старшем поколении. "Если мы не можем пока отказаться от ЕГЭ, то тестовому экзамену нужно придать дополнительную мораль", — добавил он

Дополнительные баллы при поступлении в вуз можно получить за волонтерство, значок ГТО, красный аттестат, участие в олимпиаде, а также за службу по призыву, контракту или мобилизации и за участие в СВО.

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