Двое неизвестных в парке "Сосновка" отобрали у прохожего телефон, а потом вернули

Полиция Выборгского района Петербурга задержала двух подозреваемых в грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии силовиков, ночью 13 августа двое мужчин в парке "Сосновка" отобрали у прохожего телефон, применив физическую силу. После они перевели с помощью этого телефона со счета пострадавшего 90 тысяч рублей, а потом вернули мобильник.

Подозреваемые 2000 и 2001 года рождения были задержаны 14 августа. Против них возбуждено уголовное дело.

фото ЗАКС.Ру