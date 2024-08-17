В Колпино откроют самый большой в Петербурге экстрим-парк

На Раумской улице в Колпинском районе 31 августа откроют самый большой в Петербурге экстрим-парк. Его площадь — 4 тысячи квадратных метров. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Там будут скейт-парк и "памп трек" для езды на велосипеде по сложному рельефу, площадки для мини-футбола. Спортивный участок отделен деревьями. Также обустроили зоны для активного отдыха, занятий спортом, уголки для прогулок и тихого отдыха.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в ходе работ над парком было выполнено "обязательное условие для города" — создана безбарьерная среда. По его словам, в Северной столице за последние годы открыли 226 общественных пространств. "Наша задача — сделать город таким, чтобы 30 процентов всей территории занимали зеленые зоны", — заявил градоначальник.

Напомним, что в Колпино еще ко Дню знаний откроют новое здание Детской художественной школы №3.

фото пресс-службы Смольного