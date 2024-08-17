На благоустройство Купчинского сквера потратят 258 млн рублей

К августу 2025 году планируют закончить благоустройство Купчинского сквера на Белградской улице. Закупку проводит комитет по государственному заказу Петербурга, начальная цена контракта — 258 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. На это обратило внимание "Фонтанка.ру".

Издание пишет, что в сквере уберут старые деревья и кусты, на их месте посадят новые яблони, вишни, рябины, сосны, клены, ивы, ели и березы. Планируют создать беговые дорожки, поставить детские площадки. Появится современная зона отдыха.

Работы разбили на 10 этапов. Жители Купчино, возможно, смогут прогуляться по скверу уже в августе 2025 года.

фото ЗАКС.Ру