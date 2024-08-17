ФСБ возбудила уголовное дело против двух итальянских журналистов

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и осуществлении видеосъемки в Судже в Курской области. Об этом 17 августа сообщили на сайте ведомства.

Силовики также дадут оценку распространенных в СМИ материалов, которые указывают на нахождение в Судже журналиста Ника Пейтона Уолша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее посол Италии Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России. Ей был выражен протест в связи с действиями съемочной группы итальянских журналистов.

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