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Новости 10:47

Рабочая неделя для автомобилистов начнется с ограничений в тоннеле петербургской дамбы

фото ЗакС политика Рабочая неделя для автомобилистов начнется с ограничений в тоннеле петербургской дамбы

Ближайшие дни для петербургских автомобилистов будут действовать ограничения в тоннеле дамбы, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Уточняется, что ограничения будут действовать в понедельник и вторник, 19 и 20 августа. Ограничения собираются вводится на внутреннем кольце КАД в тоннеле дамбы.

Из-за работ и ввода техники транспортный поток могут полностью останавливать, однако перерыв в движении будет не больше 7-10 минут.

Водителей попросили быть внимательнее и следить за сообщениями на информационном табло.

Фото: dambaspb.ru


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