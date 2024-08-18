Житель Кудрово столкнул москвича с парапета подземного перехода станции "Лиговский проспект"

Петербургская полиция задержала жителя областного города Кудрово, который столкнул москвича с парапета подземного перехода метро, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью в субботу, 17 августа, в подземном переходе станции оранжевой ветки метрополитена "Лиговский проспект".

По данным следствия, 29-летний житель Кудрово в результате конфликта столкнул с парапета подземного перехода 37-летня жителя Москвы, а тот упал вниз.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру