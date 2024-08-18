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Новости 11:45

На углу Ленинского и Балтийского электросамокатчица сбила ребенка

фото ЗакС политика На углу Ленинского и Балтийского электросамокатчица сбила ребенка

В Красносельском районе Петербурга девушка на электросамокате сбила пятилетнего ребенка на детской площадке, об этом 17 августа писали 78.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

Происшествие случилось на углу Ленинского проспекта и Балтийского бульвара. Пострадавший мальчик попал в больницу с множеством ушибов и ссадин.

По словам матери ребенка, девушка ехала на большой скорости, а после случившегося сразу же скрылась на электросамокате в неизвестном направлении. Женщина написала заявление в полицию.

Напомним, что 9 августа в Приморском районе на Яхтенной улице мужчина на электросамокате в пешеходной зоне сбил трехлетнего мальчика.

Фото: ЗАКС.Ру


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