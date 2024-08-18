В Гостилицах из-за непогоды перевернулся самолет

В Ломоносовском районе Лениградской области произошла авария с самолетом Cessna 172 на аэродроме Гостилицы, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Авария произошла в субботу, 17 августа. По предварительным данным, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия. Самолет зацепился крылом за землю и перевернулся. Пострадавших в результате случившегося нет.

На данный момент прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего и соблюдение правил безопасности полетов, а потом примет меры реагирования при наличии оснований.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры