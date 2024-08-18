Бастрыкин заинтересовался конфликтом полиции с уроженцами Дагестана на Ленинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту действий уроженцев Дагестана в отношении правоохранителей, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следователей, на Ленинском проспекте приехавшие из Дагестана молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет сначала чуть не сбили пешехода, а потом отказывались ехать в полицию и ярко выражали свое недовольство.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении всех задержанных о неповиновении сотрудникам полиции (ст.19.3 КоАП РФ), об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования, а также ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для молодых людей.

Фото: пресс-служба СК РФ