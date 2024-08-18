В морском порту Петербурга произошел разлив топлива в акваторию

В акваторию морского порта Петербурга произошел разлив дизельного топлива во время заправки одного из судов, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На данный момент ведомством была организована проверка по факту утечки нефтепродуктов. Разлив произошел в воскресенье, 18 августа, сейчас он локализован.

Специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего. Также планируется проверить исполнение природоохранного законодательства и дать оценку действиям ответственных лиц.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры