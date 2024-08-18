Полиция возбудила дело о гибели сбитого ребенка на Приморском проспекте

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП на Приморском проспекте, в котором погиб ребенок, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером в субботу, 17 августа, ребенок неожиданно выскочил на проезжую часть прямо перед проезжающим автомобилем, за рулем которого был 22-летний юноша. Мальчик выскочил из-за припаркованных машин, а водитель не успел среагировать.

После этого пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии увезла скорая помощь. В больнице он скончался.

Правоохранители возбудили дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Случаем также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он запросил доклад о ходе расследования.

Фото: ЗАКС.Ру