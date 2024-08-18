Прах олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге

Прах олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в Петербурге, об этом 18 августа пишет ТАСС со ссылкой на близких спортсменов.

Их останки собираются захоронить на Волковском кладбище в сентябре. Несколько месяцев потребовалось, чтобы договориться о перевозке праха из Швейцарии.

Предположительно прах Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова привезут в Петербург 11 сентября.

Фигуристы супруги Людмила Белоусова и Олег Протопопов являются чемпионами в парном фигурном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. В 2017 году умерла фигуристка, а в 2023 году умер Протопопов.

Фото: ЗАКС.Ру