Пациент разбил окно машины скорой помощи на проспекте Энгельса

В Петербурге пациент напал на бригаду скорой медицинской помощи и разбил окно машины, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел в субботу, 17 августа, на проспекте Энгельса. Диспетчер скорой помощи обратился в полицию с сообщением о нападении.

По данным правоохранителей, медики приехали на помощь к мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пациента забрали, но в машине скорой он решил устроить дебош и разбил стекло правой передней двери.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру