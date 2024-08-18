ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:20

Пациент разбил окно машины скорой помощи на проспекте Энгельса

фото ЗакС политика Пациент разбил окно машины скорой помощи на проспекте Энгельса

В Петербурге пациент напал на бригаду скорой медицинской помощи и разбил окно машины, об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел в субботу, 17 августа, на проспекте Энгельса. Диспетчер скорой помощи обратился в полицию с сообщением о нападении.

По данным правоохранителей, медики приехали на помощь к мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пациента забрали, но в машине скорой он решил устроить дебош и разбил стекло правой передней двери.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама