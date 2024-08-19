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Новости 9:33

"Спасскую" открыли для пассажиров

фото ЗакС политика "Спасскую" открыли для пассажиров

Станцию метро "Спасская" открыли на вход и выход. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Движение по 4-й линии осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что станции "Достоевская" и "Спасская" закрывали на несколько дней из-за подготовки к открытию станции "Горный институт". За это время на станциях "Площадь Александра Невского - 1", "Проспект Большевиков" и "Ладожская" нередко наблюдалась перегруженность из-за наплыва пассажиров. 

Станцию "Горный институт" планируют открыть в сентябре. 

фото ЗАКС.Ру


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