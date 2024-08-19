В Петербурге "альпинист-домушник" влез в квартиру по строительным лесам ради наушников

Полиция Центрального района Петербурга задержала 31-летнего жителя Сестрорецка по подозрению в краже в центре города, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в полицию обратился житель дома на Загородном проспекте. По его словам неизвестный в ночь на 17 августа забрался к нему в квартиру по строительным лесам через открытое окно и похитил наушники Apple, после чего скрылся. На следующий день полиция задержала подозреваемого, оказавшегося жителем Курортного района.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

фото ЗАКС.Ру