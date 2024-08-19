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Новости 10:39

В Петербурге "альпинист-домушник" влез в квартиру по строительным лесам ради наушников

фото ЗакС политика В Петербурге "альпинист-домушник" влез в квартиру по строительным лесам ради наушников

Полиция Центрального района Петербурга задержала 31-летнего жителя Сестрорецка по подозрению в краже в центре города, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

С заявлением в полицию обратился житель дома на Загородном проспекте. По его словам неизвестный в ночь на 17 августа забрался к нему в квартиру по строительным лесам через открытое окно и похитил наушники Apple, после чего скрылся. На следующий день полиция задержала подозреваемого, оказавшегося жителем Курортного района.  

Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

 

фото ЗАКС.Ру


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