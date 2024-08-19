Депутаты ЛДПР хотят запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи

Депутаты ЛДПР 19 августа внесут в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Об этом 19 августа написало РИА Новости.

"Законопроектом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора", — приводит слова пояснительной записки РИА Новости.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе со СМИ заявил, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. По его словам, нередки случаи, когда такие "мигрантские квартиры" не платят за ЖКУ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться другие собственники. Он также считает, что всем неквалифицированным иностранцам надо запретить привозить семью на период их трудоустройства.

Авторы инициативы утверждают, что такие ситуации, когда дети и неработающие супруги мигрантов приезжают в Россию на основании их трудовых договоров, приводят к бесконтрольному миграционному потоку и к общественной напряженности.

Напомним, что 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России.

фото ЗАКС.Ру