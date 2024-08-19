ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:33

Генпрокуратура признала "Фонд Клуни за справедливость"* нежелательной организацией

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала "Фонд Клуни за справедливость"* нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию "Фонд Клуни за справедливость"*. Она основана актером Джорджем Клуни и его супругой - адвокатом по правам человека Амаль. Об этом 19 августа сообщили на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что НПО "с голливудским размахом" проводит работу, которая дискредитирует Россию. Согласно заявлению ведомства, фонд активно поддерживает уехавших из страны "лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций". 

Также отмечается, что в этой НПО "публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО".

*Генпрокуратура признала организацию "Фонд Клуни за справедливость" нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама