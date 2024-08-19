Генпрокуратура признала "Фонд Клуни за справедливость"* нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию "Фонд Клуни за справедливость"*. Она основана актером Джорджем Клуни и его супругой - адвокатом по правам человека Амаль. Об этом 19 августа сообщили на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что НПО "с голливудским размахом" проводит работу, которая дискредитирует Россию. Согласно заявлению ведомства, фонд активно поддерживает уехавших из страны "лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций".

Также отмечается, что в этой НПО "публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО".

*Генпрокуратура признала организацию "Фонд Клуни за справедливость" нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

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