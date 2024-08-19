Прокуратура потребовала обеспечить льготы для многодетных в культурных учреждениях

Прокуратура Центрального района Петербурга в ходе проверки установила, что два культурных учреждения взимали плату за билеты с членов многодетных семей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре утверждают, что два учреждения культуры нарушили нормы законодательства, которые гарантируют многодетным семьям бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок.

Для устранения нарушений прокуратура потребовала от этих организацией сделать документ, в котором прописаны льготы для многодетных семей.

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