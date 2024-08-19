ТИК № 9 заявила о несуществующем иностранном гражданстве кандидата от СРЗП

Территориальная избирательная комиссия № 9 заявила о наличии у кандидата в МО "Ланское" Дмитрия Петялина иностранного гражданства, рассказал он ЗАКС.Ру. Сам выдвиженец от "Справедливой России — За правду" утверждает, что обладает только российским паспортом. Предпринятая им в суде попытка уточнить, гражданство какой страны ему приписывают, окончилась неудачей.

Петялин подал документы на выдвижение 10 июля, в последний возможный для этого день. Комиссия зафиксировала отсутствие ряда документов, включая первый финансовый отчет. Петялин донес бумаги позже, но ТИК отказала ему 19 июля в регистрации.

Вынесенное решение кандидат оспорил в Приморском районном суде. Заседание состоялось 31 июля, по его итогам истцу отказали в удовлетворении требований.

К судебному заседанию ТИК представила возражение. Среди прочего, в документе говорилось со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти о том, что Петялин якобы "в 2000 году приобрел гражданство иностранного государства". Действующее законодательство отказывает в праве быть избранными лицам с гражданством других стран.

Как сообщил Петялин ЗАКС.Ру, в суде он пытался узнать от представительницы ТИК, гражданством какой страны он будто бы обладает. "Гордое молчание было [на вопрос]. Она так, ушла от ответа", — рассказал о реакции собеседницы кандидат.

По собственной оценке собеседника, он "обалдел", когда ознакомился с возражением комиссии. Петялин обратился в ТИК, чтобы ознакомиться с документами. Кроме того, 16 августа он с той же целью обратился в МВД.

Доводы ТИК нашли свое отражение в решении суда, с которым ознакомился ЗАКС.Ру. "Административный ответчик в своих возражениях указал, что 30.07.2024 в адрес комиссии поступили сведения из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которым административный истец в 2000 году приобрел гражданство иностранного государства", — говорится в документе.

Сам Петялин охарактеризовал ситуацию, как "абсурд полный". При этом он заявил, что не намерен оспаривать решение Приморского суда в вышестоящей инстанции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру