В Петербурге состоялись дебаты кандидатов на довыборы в ЗакС

Кандидаты на довыборы в Заксобрание по 18-му округу встретились утром 19 августа на дебатах в телеэфире. Следить за беседой можно было в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

Участие в мероприятии приняли кандидат от КПРФ Александр Михайлов, кандидат от ЛДПР Евгений Ененков и выдвинутый "Справедливой Россией — За правду" Александр Колос. Последний, комментируя состоявшиеся дебаты, заявил о том, что эфир был "действительно прямой".

Помимо указанных кандидатов, за место в Заксобрании соперничают Александр Малькевич ("Единая Россия") и Андрей Денисов ("Новые люди"). Довыборы были назначены в связи с тем, что летом 2023 года депутат Алексей Далматов сложил свои полномочия. Проходить они будут на территории Кировского и Красносельского районов Петербурга, голосование продлится с 6 по 8 сентября. Одновременно в городе состоятся выборы губернатора и муниципальные выборы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру