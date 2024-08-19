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Новости 12:52

В Петербурге состоялись дебаты кандидатов на довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика В Петербурге состоялись дебаты кандидатов на довыборы в ЗакС

Кандидаты на довыборы в Заксобрание по 18-му округу встретились утром 19 августа на дебатах в телеэфире. Следить за беседой можно было в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

Участие в мероприятии приняли кандидат от КПРФ Александр Михайлов, кандидат от ЛДПР Евгений Ененков и выдвинутый "Справедливой Россией — За правду" Александр Колос. Последний, комментируя состоявшиеся дебаты, заявил о том, что эфир был "действительно прямой".

Помимо указанных кандидатов, за место в Заксобрании соперничают Александр Малькевич ("Единая Россия") и Андрей Денисов ("Новые люди"). Довыборы были назначены в связи с тем, что летом 2023 года депутат Алексей Далматов сложил свои полномочия. Проходить они будут на территории Кировского и Красносельского районов Петербурга, голосование продлится с 6 по 8 сентября. Одновременно в городе состоятся выборы губернатора и муниципальные выборы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Ененков Евгений Валерьевич 
Михайлов Александр Валерьевич 




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