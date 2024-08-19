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Новости 13:09

Дрозденко потребовал принять меры после массовой гибели рыб в Выборгском заливе

фото ЗакС политика Дрозденко потребовал принять меры после массовой гибели рыб в Выборгском заливе

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко потребовал принять жесткие меры из-за массовой гибели рыбы в Выборгском заливе у поселка Советский. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В акватории залива был зафиксирован сброс токсичных веществ. Материалы передали в Росприроднадзор, Росрыболовство и Роспотребнадзор по Ленобласти.

Ранее издание MR7 писало, что местные жители жаловались на неприятный запах от водоема. Очевидцы также заметили, как умирающие рыбы всплывают на поверхность.

фото ЗАКС.Ру


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