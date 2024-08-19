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В Петербурге началась кампания по вакцинации от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге началась кампания по вакцинации от гриппа

В Петербурге 19 августа стартовала сезонная вакцинация от гриппа, об этом еще в начале августа писала пресс-служба Смольного.

По словам губернатора города Александра Беглова, в общей сложности будет три вида вакцин для детей и взрослых: "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп". Еще в начале августа в Петербург привезли 614 тысяч доз.

В 2024 году предполагается, что прививки сделают почти 3,5 млн петербуржцев, среди которых 707 тысяч детей. План, по сравнению с 2023 годом, увеличили на 200 тысяч человек.

Ранее также Беглов отмечал, что горожане стали более внимательными к своему здоровью. Диспансеризацию прошли больше 1,56 млн человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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