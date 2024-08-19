В 2025 году МРОТ в Петербурге составит 28 750 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей города Анатолий Турчак и врио председателя Ленинградской федерации профсоюзов Мария Артюхина подписали соглашение о минимальной зарплате в Северной столице на 2025 год, сообщили в пресс-службе Смольного.

В следующем году МРОТ в городе составит 28 750 рублей, что на 15% больше нынешнего уровня.

В июле Министерство труда предложило повысить МРОТ в России до 22 440 рублей в 2025 году.

Напомним, что прожиточный минимум на душу населения в 2025 году увеличится почти на три тысячи и составит 19 329 рублей. Этот показатель также вырастет для трудоспособного населения — до 21 069 рублей (сейчас 18 023 рубля), для пенсионеров — до 16 623 рублей (сейчас 14 220 рублей), для детей — до 18 749 рублей (сейчас 16 039 рублей).

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