Суд Петербурга прекратил дело о взятке в отношении студента авиационного вуза

Московский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу о даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ) в отношении студента авиационного вуза Евгения Болгарова, об этом 19 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, студент оканчивал СПБГУ ГА по программе "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ)" и должен был написать дипломную работу.

Однако Болгаров хотел без фактического написания работы получить доступ к защите и хорошую оценку, поэтому решил дать своему научному руководителю взятку в размере 80 тысяч рублей.

Защитником в суде было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, так как студент сам явился в правоохранительные органы и способствовал расследованию дела.

По итогу суд уголовное дело и преследование прекратил в отношении выпускника, в связи с деятельным раскаянием.

Фото: ЗАКС.Ру