В Литве произошло ДТП с автобусом из Калининграда с россиянами

На трассе в Литве произошло ДТП с автобусом, где находились российские пассажиры, которые ехали в Ригу, об этом 19 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Уточняется, что в аварию попал автобус компании Ecolines, который отправился из Калининграда в Ригу вечером в воскресенье, 18 августа.

Водителем являлся гражданин Латвии, а сам автобус принадлежит латвийскому перевозчику. В момент ДТП внутри находилось 46 пассажиров, среди которых было 20 россиян.

Пострадало всего 26 пассажиров, среди которых есть несовершеннолетние дети.

Фото: ЗАКС.Ру