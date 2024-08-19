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Новости 16:47

Станционную улицу модернизируют для улучшения доступности Усть-Ижоры и Металлостроя

фото ЗакС политика Станционную улицу модернизируют для улучшения доступности Усть-Ижоры и Металлостроя

В Колпинском районе Петербурга улучшат доступность Усть-Ижоры и Металлостроя с помощью реконструкции Станционной улицы, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства утвердили проект планировки с проектом межевания Станционной улицы в Колпинском районе города. Дорогу собираются привести в нормальное состояние.

Предполагается, что после этого доступность Усть-Ижоры и Металлостроя улучшится. 

"При планировании ремонта дорог мы обязательно учитываем обращения жителей. Двухполосная Станционная улица в нынешнем ее состоянии не отвечает нормативам: не полностью асфальтирована, нет бортового камня, тротуаров, освещение однорядное", – сказал Беглов.

После ремонта у дороги будет две половы движения, пешеходная и велосипедная дорожки.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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