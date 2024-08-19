Иностранцы, поддерживающие российские ценности, смогут получить РВП упрощенно

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лицам, поддерживающим традиционные российские ценности, оказывается гуманитарная поддержка, об этом 19 августа информация появилась на сайте правовой информации.

Таким образом, иностранные граждане получат право получить разрешение на временное проживание в России в упрощенном формате. Для этого им даже не нужен будет документ о знании русского языка или истории России.

Уточняется, что речь идет только о тех людях, которые поддерживают традиционные российские духовно-нравственные ценности. Перечень государств, из которых могут приехать такие лица, установит правительство России.

Фото: сайт Кремля