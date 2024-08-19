В Петербурге полицейского из Невского района подозревают в превышении полномочий

Сотрудника полиции из 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району Петербурга подозревают в превышении должностных полномочий (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов позволил себе бить руками и ногами двух задержанных за административное правонарушение мужчин в июле 2024 года в отделе полиции на Рыбацком проспекте.

На данный момент сотрудник правоохранительных органов задержан коллегами. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру