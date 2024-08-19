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Новости 18:16

Прокуратура проверит жесткую посадку самолета из Петербурга в Сочи

фото ЗакС политика Прокуратура проверит жесткую посадку самолета из Петербурга в Сочи

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки самолета авиакомпании Smartavia из Петербурга в Сочи, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным транспортной прокуратуры, самолет совершил жесткую посадку в международном аэропорту Сочи. В интернете начали появляться фотографии с царапинами на самолете после приземления.

Южная транспортная прокуратура поручила Сочинской транспортной прокуратуре организовать проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: ЗАКС.Ру


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