В Петербурге запустили карту "Серебряный возраст" для пенсионеров

В Петербурге на базе Единой карты петербуржца запустили карту "Серебряный возраст" для людей предпенсионного и пенсионного возрастов, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Карта включает в себя сертификат на покупку билетов в музеи регионального и федерального уровней. Такую специальную карту создали в рамках проекта "Серебряный возраст".

Уточняется, что карту могут оформит женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Заявление на оформление карты можно подать в Сбере, ВТБ, банке "Санкт-Петербург", Газпромбанке и ПСБ.

Для держателей ЕКП, которые соответствуют возрастным категориям, подключат к сервиу "Серебряный возраст" автоматически.

Фото: ekp.spb.ru